Ein Unbekannter hat eine Frau in Köthen zunächst fremdenfeindlich beleidigt und anschließend körperlich verletzt. Durch eine Öffentlichkeitsfahndung konnte der Tatverdächtige identifiziert werden.

Köthen. – In der Leopoldstraße in Köthen ist eine Frau am Morgen des 10. November 2025 fremdenfeindlich beleidigt sowie verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Durch eine Öffentlichkeitsfahndung konnte der Tatverdächtige ausfindig gemacht werden, heißt es jetzt. Die Suche wurde beendet.