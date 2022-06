Berauschter Autofahrer ohne Führerschein baut Karambolage

Treuen/dpa - Ein anscheinend unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat in Treuen (Vogtlandkreis) ein Verkehrszeichen, einen Begrenzungspfahl und einen Baum gerammt. Der 24-jährige war am Samstag im Ortsteil Altmannsgrün in Richtung Unterlauterbach unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

In einer leichten Linkskurve verlor er demnach die Kontrolle und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kam es zu der Karambolage. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge rund 8000 Euro. Die alarmierten Beamten stellten zudem fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Ein Drogentest verlief positiv.