Merseburg/DUR. - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr am Bergmannsring in Merseburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Streit zwischen einem 30 und einem 22 Jahre alten Mann. Der 30-Jährige sei plötzlich mit einem Baseballschläger aufgetaucht. Der 22-Jährige versuchte laut Polizei noch zu fliehen, doch ein weiterer Täter blockierte ihm den Fluchtweg mit einem Transporter.

Daraufhin ließ er sich zu Boden fallen und einer der Männer schlug mit dem Baseballschläger auf ihn ein. Dabei wurde er verletzt und blieb am Boden liegen, heißt es.

Die Täter verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde laut Polizei ambulant in einer Klinik behandelt. Im Zuge von ersten Ermittlungen konnte der 30-jährige mutmaßliche Täter mit dem Baseballschläger ermittelt werden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.