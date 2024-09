Auf der Berliner Chaussee in Wittenberg ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Berliner Chaussee in Wittenberg

Ein Motorradfahrer hat in Wittenberg eine Verkehrsinsel überfahren und ist schwer verletzt worden.

Wittenberg. - Zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad ist es am Mittwochabend an einer Verkehrsinsel auf der Berliner Chaussee in Wittenberg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach ist zunächst ein 75 jahre alter Fahrer geradeaus über die Verkehrsinsel gefahren. Dabei sei er durch die Luft geschleudert worden und habe ein Verkehrsschild überfahren, so die Polizei.

Der Fahrer stürzte bei dem Unfall und verletzte sich schwer. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 16.000 Euro.