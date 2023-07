Frau türmt über die Toilette: Diebin klaut "neuen Kopf" von Friseur in Weimar in Thüringen. Symbolbild:

Weimar (vs) - Zu einem besonders dreisten Diebstahl ist es am Dienstag in Thüringen gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war die Frau beim Friseur in der Weimarer Innenstadt und ließ sich die Haare machen. Noch bevor sie die erbrachten Leistungen bezahlte, habe sie aber dringendst die Toiletten aufsuchen müssen, heißt es. Von diesen kehrte sie jedoch nicht zurück.

Während eingangs noch im Raum stand, die Frau hätte vielleicht medizinische Probleme gehabt und sei deswegen nicht zurückgekehrt, stellte sich schnell heraus: Die Frau war mit "neuem Kopf" geflüchtet, so die Beamten.