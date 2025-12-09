Unbekannte haben sich in Dessau als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und so Zutritt zu zwei Wohnungen erlangt.

Dessau-Roßlau. - Am Montag haben sich falsche Mitarbeiter der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) Zutritt zu zwei Wohnungen in Dessau verschafft, teilt die Polizei mit.

Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke Dessau stehlen Geldkarte

Angaben zufolge ließ eine 86-Jährige die vermeintlichen DVV-Mitarbeiter in ihre Wohnung. Dort sollen ihr die Unbekannten Fragen zu ihren Vertragsunterlagen gestellte und die Herausgabe der Marktlokationsnummer verlangt haben.

Die Marktlokationsnummer werde unter anderem für einen Anbieterwechsel benötigt. Nachdem die falschen Mitarbeiter die Wohnung wieder verlassen hatten, habe die Seniorin das Fehlen ihrer Geldkarte bemerkt.

Sie habe die Karte umgehend sperren lassen. Ein finanzieller Schaden sei so zunächst nicht entstanden.

Mitarbeiter der DVV kommen nicht unangekündigt

Den zweiten Fall zeigte eine 27-Jährige am Montag bei der Polizei an. Zwei vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke Dessau seien unter dem Vorwand, alle Zähler in dem Mehrfamilienhaus erneuern zu müssen, in den Keller.

Im Anschluss, so die Polizei weiter, forderten die Unbekannten von der jungen Frau die Vorlage der letzten Abrechnung und eine Unterschrift auf dem mitgeführten Tablet.

Beiden Aufforderungen sei die 27-Jährige nachgekommen. Im Anschluss habe sie sich jedoch bei der DVV erkundigt und so erfahren, dass keine Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs waren.

Die Stadtwerke Dessau versicherten auf Nachfrage der Polizei, dass Kundenbesuche immer vorher postalisch angekündigt werden. Unangekündigte Besuche finden prinzipiell nicht statt.