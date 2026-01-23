Eine 90-jährige Frau aus Leuna ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Eine Unbekannte hatte am Telefon eine hohe Geldsumme für eine angebliche Kaution gefordert.

Leuna. – Am Donnerstag ist eine 90-jährige Frau aus Leuna Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, verlor die Frau dabei einen fünfstelligen Betrag.

Demnach habe eine bislang unbekannte Täterin die Seniorin telefonisch kontaktiert und behauptet, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen.

Betrug in Leuna: Seniorin übergibt 10.000 Euro

Die Täterin teilte der Seniorin mit, dass sie ihre Tochter durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro vor einer Strafverfolgung bewahren könne.

Nachdem die 90-jährige Frau angab, lediglich 10.000 Euro zur Verfügung zu haben, habe sie der Anruferin ihre Wohnanschrift genannt. Kurze Zeit später habe eine unbekannte Frau an der Adresse das Bargeld entgegengenommen.

Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.