Eigentlich wollte eine 28 Jahre alte Frau aus Bitterfeld-Wolfen nur einen Kindersitz im Internet verkaufen. Doch die Frau geriet an einen Betrüger - und zahlte am Ende drauf.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Eine 28-Jährige aus Bitterfeld-Wolfen wollte einen Kindersitz verkaufen und ist dabei am Dienstag Opfer eines Online-Betrügers geworden und hat zwei Codes von Guthabenkarten jeweils im mittleren zweistelligen Bereich übermittelt.

Die junge Frau hatte den Kindersitz in einem Online-Portal inseriert. Der Täter bot ihr an das Doppelte des Kaufpreises zu zahlen - als „Reservierungsbonus“. Ein Transportunternehmen würde den Kindersitz abholen, mit den Guthabenkarten von Paysafe sollte sie in Vorkasse gehen. Was sie schließlich auch tat.

Erst als der Täter dann noch von anfallenden Steuern in vierstelliger Höhe sprach, wurde die 28-Jährige misstrauisch und informierte die Polizei. Diese auch gerade wegen dieser neuen Betrugsmasche weiterhin misstrauisch zu sein.