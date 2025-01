Im Landkreis Wittenberg treibt ein falscher Polizist sein Unwesen. Er versucht bei älteren Menschen herauszufinden, welche Wertgegenstände sie zu Hause haben. Wozu die richtige Polizei in diesem Fall rät.

"Hauptmeister Krüger" ist nicht echt! So sollten Sie bei der Betrugsmasche reagieren

Falscher Polizist ruft Senioren an

Wittenberg. - Die Polizei im Landkreis Wittenberg warnt vor einem Betrüger, der sich als Polizist ausgibt und in dieser Rolle versucht, das Vermögen älterer Menschen auszukundschaften. Wie sie informiert, hatten sich am Dienstag gleich mehrere Zeugen gemeldet, die mit dem falschen Polizisten Kontakt hatten.

Demnach gab sich der Mann am Telefon als angeblicher Hauptmeister Krüger aus und gaukelte den Menschen vor, es sei in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Einbrüchen gekommen. Er habe die vornehmlich älteren Bürger gefragt, ob sich bei ihnen zu Hause Geld oder Schmuck befinden, so die Polizei. Das Perfide daran: Die Telefonnummer, die bei einigen Angerufenen angezeigt wurde, gibt es im Polizeirevier Wittenberg tatsächlich.

Falscher Polizist ruft an: Seniorin wird skeptisch

Eine 80-Jährige, bei der der Betrüger sogar die Hausnummer wusste, wurde laut den Angaben bei dem Gespräch aber skeptisch. Als sie dies dem Mann mitteilte, legte er auf. Bisher hatte der Betrüger laut der Polizei noch keinen Erfolg mit seiner Masche.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang aber ausdrücklich darauf hin, dass echte Polizisten nicht einfach Bürger anrufen und fragen, ob diese Wertgegenstände zu Hause haben. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch beenden und den Vorfall der richtigen Polizei melden.