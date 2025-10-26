Trading geht schief 56.000 Euro verloren! Bad Schmiedeberger werden Opfer von Online-Betrug
Eine bekannte Masche hat in Bad Schmiedeberg zu einem hohen Geldverlust geführt. Zwei Personen hatten sich eine hohe Rendite mit Online-Trading erhofft. Doch sie saßen Betrügern auf.
Aktualisiert: 27.10.2025, 09:43
Bad Schmiedeberg. – In Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) haben zwei Personen bei einem Computer-Betrug 56.000 Euro verloren.
Der Polizei schilderten sie, dass ihnen eine unbekannte Täterin eine hohe Rendite beim Online-Trading versprochen hatte, teilte das Polizeirevier Wittenberg mit.
Beide Geschädigten hätten demnach die Summe angelegt und das Geld sei auf ein unbekanntes Konto transferiert worden.