Halle (Saale). - Die Polizei in Halle ist auf der Suche nach einem Betrüger, der sich am 19. März 2024 um 13.39 Uhr in dem Biergarten eines Restaurants in der Talamtstraße von einer Frau Geld in Höhe von 24.000 Euro übergeben ließ.

Dieser Mann wird in Halle von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

Laut Polizei wurde der Geschädigten im Vorfeld telefonisch mitgeteilt, dass ihre Tochter angeblich einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie durch Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe verhindern könne.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden auch Bilder einer Überwachungskamera gesichert. Das Amtsgericht Halle ordnete nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss an.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei zu melden.