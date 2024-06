TelefonBetrug im Harz Quedlinburgerin verliert statt 40.000 sogar 70.000 Euro - So sieht der Täter aus

Eine Frau aus Quedlinburg hat am Donnerstag 70.000 Euro an einen Betrüger verloren. Sie übergab ihm das Geld in einer Plastiktüte in der Nähe des Sportplatzes in der Lindenstraße. Wie es dazu kam – und wie der Betrüger aussieht.