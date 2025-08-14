Durch einen Schockanruf ist es Betrügern gelungen, mehr als 30.000 Euro von einem Senior aus Dessau-Roßlau zu erbeuten.

Dessau-Roßlau. - In Dessau-Roßlau ist ein 87-Jähriger am Mittwoch das Opfer von Betrügern geworden, teilt die Polizei mit. Er ist auf einen Schockanruf hereingefallen.

Demnach wurde dem Senior am Nachmittag durch einen Anrufer, der sich als Arzt ausgab, mitgeteilt, dass seine Tochter einen Unfall verursacht hätte. Dadurch seien zwei Personen verletzt worden.

Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000 Euro könne seiner Tochter der Gefängnisaufenthalt erspart bleiben.

Betrüger haben es auf Bargeld eines Seniors in Dessau-Roßlau abgesehen

Im weiteren Gesprächsverlauf sei der 87-Jährige nach Schmuck und Bargeld gefragt worden. Nachdem sich der Anrufer versichert hatte, dass Bargeld im Haus war, wies er den Rentner an, die mehr als 30.000 Euro zu verpacken. Sie würde abgeholt werden.

Wenig später, so die Polizei weiter, sei ein weiterer Mann erschienen, der das Geld mitnahm. Während der gesamten Zeit, auch bei der Geldübergabe, habe der angebliche Arzt das Gespräch mit dem 87-Jährigen am Laufen gehalten.

Erst als der Komplize mit dem Geld verschwunden war, habe das Telefonat geendet. Die echte Tochter, mit der der Senior im Anschluss telefonierte, informierte die Polizei.