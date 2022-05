Betrugsmasche in Halle im Umlauf: Angebliche Mitarbeiter der EVH wollen Stromverträge verkaufen

Anrufer von der EVH? In Halle häufen sich Meldungen zu einer neuen Betrugsmasche.

Halle (Saale)/DUR/awe - In Halle häufen sich Meldungen zu einer neuen Betrugsmasche. Personen werden von angeblichen Mitarbeitern der EVH angerufen, die teils unseriöse Strom- und Gaslieferverträge verkaufen wollen. Dabei wird der Anschein erweckt, die Betrüger seien Mitarbeiter einer Partnerfirma der EVH, um bestehende Verträge anzupassen oder neue Produkte zu verkaufen. Mitunter haben die Betrüger, neben der Telefonnumer, auch Informationen zu Namen und alten und bestehenden Adressen.

Der Energieversorger aus Halle warnt die Bürger vor der Betrugsmasche, die es nach eigenen Angaben häufiger und in unregelmäßigen Abständen gibt. Die Vertreter und Anrufer "sind keine Mitarbeitenden oder Beauftragte der EVH GmbH. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sie weder an der Haustür noch telefonisch Menschen auffordert, Verträge abzuschließen oder Vertragsanpassungen vorzunehmen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe.

Betrugsanruf im Namen der EVH? Verträge können binnen 14 Tagen widerrufen werden

Verunsicherte Kunden werden gebeten, mit der EVH über die Internetseite Kontakt aufzunehmen. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter für eine individuelle Beratung telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 581 3333 zur Verfügung.

Sollte bereits eine fremde Person zur Energieberatung angerufen haben, können telefonisch abgeschlossene Verträge in der Regel innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen werden, heißt es von der EVH weiter.