Auf der A9 zwischen Dessau-Ost und Vockerode hat die Polizei am Montag geblitzt. Dabei ist ihr ein besonders schneller Raser ins Netz gegangen.

Äußerst rasant! So schnell war ein Raser auf der A9 bei Dessau unterwegs

Auf der A9 zwischen Dessau-Ost und Vockerode hat die Polizei am Montag geblitzt.

Dessau. – Rasant war ein Autofahrer am Montag auf der A9 zwischen Dessau-Ost und Vockerode unterwegs. Er fuhr mit 176 Kilometern pro Stunde, teilt die Polizei mit. Erlaubt ist an dieser Stelle maximal Tempo 120.

Nach Abzug der Toleranz drohen ihm nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Lesen Sie auch: Über 1.000 Raser an einem Tag erwischt – So lief der Blitzer-Marathon der Polizei

Insgesamt, so die Polizei weiter, seien auf diesem Autobahnabschnitt 5.234 Fahrzeuge gemessen worden. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit habe es 95 Verstöße gegeben.