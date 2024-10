Krümelmonster-Raser zahlt Rechnung für Blitzer-Foto: Wer saß wirklich am Steuer?

Dortmund. - Ein mobiler Blitzer der Polizei hat Mitte September auf der A45 bei Dortmund ein etwas anderes Raser-Foto geschossen: Eine Person mit lustigem Kostümkopf saß am Steuer. Die Verkleidung erinnere an eine Figur aus der Muppetshow oder der Sesamstraße, teilte die Polizei mit.

Kurioses Blitzerfoto auf A45: Person in Sesamstraßenkostüm

Elf Stundenkilometer zu schnell plus Kostümierung ergaben ein Bußgeld von 40 Euro. „Das Krümelmonster ist grundsätzlich ein gutmütiges Wesen, sehr verfressen, aber am Ende auch pflichtbewusst“, so ein Sprecher der Dortmunder Polizei. Der 57-jährige Halter des Autos habe den geforderten Betrag gezahlt. Damit sei der Fall erledigt. Ob er selbst oder jemand anderes hinter dem Steuer gesessen habe, bleibe allerdings unklar.

Die Dortmunder Polizei registrierte große Aufmerksamkeit für ihr Blitzer-Foto und sieht damit auch ihre Mission der Warnung als erfüllt: Durch so eine vermeintlich witzige Aktion steige das Unfallrisiko deutlich, hatten die Beamten gewarnt. Die Kostümierung schränke das Sichtfeld stark ein. Schlimmstenfalls könne ein Fahrer so Unfälle verursachen und Menschenleben gefährden.