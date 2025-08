Am Montag hat die Polizei in Halle an mehreren Stellen geblitzt. Für einen Raser hat das nun bittere Konsequenzen.

In Halle hat die Polizei am Montag geblitzt.

Halle (Saale). - Er war doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: Die Polizei hat am Montag im Böllberger Weg in Halle einen Autofahrer mit Tempo 103 geblitzt. Erlaubt ist an dieser Stelle nur eine Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde.

Für den Raser könnte das nun teuer werden: Nach Abzug der Toleranz drohen ihm ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei in Halle erwischte ihn bei Kontrollen im Rahmen des landesweiten Blitzermarathons. Dafür kontrollierte sie am Montag unter anderem in der Volkmannstraße, dem Böllberger Weg und der Äußeren Diemitzer Straße in Halle die Geschwindigkeit von Fahrzeugen.

Dabei wurden insgesamt 160 Fahrzeuge gemessen, von denen sich acht nicht die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit hielten.