Auf der A9 zwischen Dessau-Süd und Vockerode hat die Polizei die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Dabei ist ihr ein besonders schneller Raser ins Netz gegangen.

So unglaublich schnell war Raser auf A9 zwischen Dessau-Süd und Vockerode unterwegs

Dessau-Roßlau. – Ziemlich rasant war ein Autofahrer am Mittwoch auf der A9 zwischen Dessau-Süd und Vockerode unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autofahrer mit 179 Kilometern pro Stunde geblitzt. Erlaubt ist an dieser Stelle maximal Tempo 120.

Nach Abzug der Toleranz drohen dem Verkehrsteilnehmer nun ein Bußgeld in Höhe von mehr als 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Insgesamt, so die Polizei weiter, wurden auf diesem Autobahnabschnitt 4.868 Fahrzeuge gemessen. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit habe es 100 Verstöße gegeben.