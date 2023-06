Ihr Freund rief erst die Freunde an: Jugendliche auf Party in Halle gestorben

In diesem Haus in Halle-Trotha starb eine 18-Jährige nach dem Konsum von Ecstasy-Tabletten. Noch ist unklar, ob sie eine der "Blue Punisher"-Pillen konsumiert hat. Nach der Obduktion der Leiche sind die Untersuchungen noch nicht komplett abgeschlossen.

Halle (Saale)/DUR – In Halle ist eine 18-Jährige nach dem Konsum von Ecstasy-Tabletten gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Halle bestätigt, starb die junge Frau bei einer privaten Party im Stadtteil Trotha in der Nacht zum vergangenen Samstag.

Ihr Partner, gegen den jetzt wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt werde, habe den gemeinsamen Drogenkonsum zugegeben. Laut einem Bericht der "Bild" habe der Mann zuerst Freunde angerufen und erst danach den Rettungsdienst alarmiert. Der kam dadurch möglicherweise zu spät, um die 18-Jährige noch zu retten.

Drogentod: Frau stirbt nach Ecstasy-Drogen-Konsum in Halle

Noch ist unklar, ob die junge Frau aus Halle ebenfalls eine der hochkonzentrierten „Blue Punisher-Pillen geschluckt hatte. In den vergangenen Wochen starb bereits eine 13-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern an so einer Pille. Auch der Tod einer 15-Jährigen aus Brandenburg könnte durch den Konsum von „Blue Punisher“ verursacht worden sein.

Im Fall von Halle steht das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung noch aus. Eine Gewalteinwirkung wurde nicht festgestellt.

"Blue Punisher": Ecstasy-Droge auch in Sachsen-Anhalt verbreitet

„Diese Ecstasy-Variante ist uns bekannt und auch in Sachsen-Anhalt in Umlauf“, hatte LKA-Sprecher Michael Klocke erst in dieser Woche gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt.

Er warnt: „Sie ist aufgrund des wesentlich höheren Gehalts von MDMA, dem Wirkstoff der Droge, sehr gefährlich. Gerade nach den jüngsten Fällen mit Jugendlichen sollte klar sein, dass der Gebrauch schwerste Folgen bis zum Tod haben kann.“

Gefährliche Ecstasy-Tabletten: "Blue Punisher" hat extrem hohen MDMA-Anteil

Die Ecstasy-Variante verschlimmere die Wirkung bei Kindern und Jugendlichen, so Klocke, weil das Körpergewicht zu gering und damit die Konzentration im Blut extrem hoch sei. Laut LKA werden die Pillen in Deutschland und im Ausland hergestellt und auf den illegalen Markt gebracht.

Auf der Pille, die meist blau ist, ist ein Totenkopf eingestanzt, ein Symbol für eine Figur aus dem Marvel-Film „The Punisher“. Laut Experten kann schon eine halbe Pille zu einer Überdosis führen.