Schuss auf Straßenbahn in Halle: Schütze zertrümmert Scheibe und verfehlt Fahrgast

Halle (Saale)/DUR/us. - Ein Radfahrer hat am späten Donnerstagnachmittag im Böllberger Weg in Halle auf eine Straßenbahn geschossen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war zunächst die Straßenbahn der Linie 1 gegen 17.40 Uhr im Böllberger Weg in Richtung Südstadt unterwegs, als sie auf Höhe der Max-Lademann-Straße ampelbedingt anhalten musste. Ein Radfahrer, der zunächst in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, zog an der Stelle plötzlich einen pistolenähnlichen Gegenstand, wie Zeugen gesehen haben wollen. Er habe mit der Waffe einen Schuss auf die Straßenbahn abgegeben, heißt es. Getroffen wurde der hintere Bereich der Bahn, wo sich ein Fahrgast befand. Die Scheibe sei kaputtgeschossen worden. Sie sei von Bruchrissen durchzogen, heißt es.

Verletzt wurde bei dem Angriff niemand. Die Polizei habe sofort eine intensive Suche nach dem unbekannten Mann mit europäischem Aussehn mit bis zu 20 Beamten eingeleitet. Dennoch sei der Täter entkommen. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.