Zu Silvester ist ein 24 Jahre alter Mann in Dessau-Roßlau vermutlich durch einen Böller am Auge verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

In Zerbster Straße in Dessau-Roßlau

Bei einer Böller-Explosion ist ein Mann in Dessau-Roßlau am Auge verletzt worden.

Dessau-Roßlau. - Die Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ermitteln nach einem mutmaßlichen Unfall mit einem Böller wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Wie die Behörden mitteilen, wurde ein 24-Jähriger am Silvestertag am Auge verletzt – mutmaßlich durch einen Böller. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

Bisher ist bekannt, dass sich der 24-Jährige am 31. Dezember gegen 18.50 Uhr in der Zerbster Straße in der Nähe eines Spätshops aufhielt, als plötzlich in seiner Nähe ein Böller explodierte. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der Mann durch die Detonation am Auge verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort entfernten die Ärzte laut den Angaben einen Fremdkörper aus dem Auge des Mannes. Wahrscheinlich werde der junge Mann aber sein Sehvermögen auf dem verletzten Auge verlieren, so die Behörden.

Laut den Angaben sprechen die bisherigen Ermittlungen dafür, dass der Böller mittels einer Schreckschusspistole abgefeuert wurde. Um welche Art von Pyrotechnik es sich genau handelte, teilten die Behörden nicht mit.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich mit dem Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/25030 in Verbindung zu setzen.