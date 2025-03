Nach einer Bombendrohung in Halle wurde die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule evakuiert. Spürhunde durchsuchen das Gebäude.

Bombendrohung an Grundschule in Halle - Schulbetrieb vorübergehend eingestellt

Halle (Saale) - An der Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule in Halle hat es am Morgen eine Bombendrohung gegeben. Das Gebäude im Medizinerviertel sei evakuiert worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Kinder seien sicher im benachbarten Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium untergebracht worden.

Der Schulbetrieb wurde vorübergehend eingestellt und die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen. Aktuell wird die Grundschule mit Unterstützung von Spürhunden durchsucht.