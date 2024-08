An der KGS Wilhelm von Humboldt in Halle gab es am Dienstagmorgen eine Bombendrohung. Die Polizei ist vor Ort.

Halle (Saale). - An der KGS Wilhelm von Humboldt in der Lilienstraße in Halle gab es am Dienstagmorgen eine Bombendrohung. Die Polizei ist im Einsatz und hat Beamte um das Gebäude postiert.

Die Polizei ist rund um die Schule KGS Wilhelm von Humboldt in Halle postiert. Foto: Marvin Matzulla

Nach Informationen dieses Mediums soll eine E-Mail mit einer Drohung die Schule erreicht haben.

Ob es sich bei dem Inhalt der Nachricht um denselben Wortlaut wie in anderen Schulen handelt, bei denen seit zwei Wochen deutschlandweit Drohungen eingehen, sei derzeit noch in der Klärung, so die Polizei weiter. Die Nachricht werde derzeit gesichert und untersucht.

Bereits in der Nacht sei die Mail bei der Schule eingegangen, heißt es auf Nachfrage. Gegen 7 Uhr sei auch der Polizei die Drohung mitgeteilt worden. Seitdem sind Einsatzkräfte vor Ort. Durchsuchungen des Gebäudes konnten bislang nicht bestätigt werden.

Die Polizei ist an der KGS Wilhelm von Humboldt in Halle im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Da der Unterricht noch nicht begonnen hatte, habe das Lehrerkollegium die Schüler auf einem Sportplatz gegenüber von der Schule gesammelt. Dort würden sie derzeit betreut, so die Polizei weiter.

Die Schüler werden fortlaufend über eine Schulapp über den Stand der Dinge informiert. Gegen 9 Uhr entscheide sich dann, ob der Schultag für die Kinder und Jugendlichen ausfalle, heißt es.