Nach Bombenfund: Bahnstrecke Magdeburg - Halle gesperrt - Sprengung nötig

Bei Bauarbeiten in Köthen wurde am Mittwochabend eine 45-Kilo-Bombe freigelegt. Die Bahnstrecke Magdeburg-Halle ist gesperrt, Züge werden umgeleitet. Vor Ort hat die Evakuierung begonnen.

Köthen/MZ - In einem Gewerbegebiet in der Köthener Industriestraße ist am Mittwochabend eine 45-Kilo-Bombe gefunden worden, die nicht entschärft werden kann und deshalb kontrolliert gesprengt werden soll. Das haben Polizei und Feuerwehr bestätigt.

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Nähe der Firma Beton Abel entdeckt und frei gelegt. Derzeit sind Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor Ort.

Der Evakuierungsumkreis. Polizei

In einem 400-Meter-Umkreis werden das Betonwerk, zwei Kleingartenanlagen und ein Wohnheim für Erntehelfer evakuiert, dazu konnten einige Ffirmen wie ein Autohaus nicht öffnen.

Vorerst eingestellt wurde der Bahnverkehr auf der Strecke Halle - Magdeburg. Die Züge werden über Dessau umgeleitet. Im Regionalverkehr gibt es Schienenersatzverkehr. Die Sprengung der Bombe soll noch am Vormittag erfolgen.