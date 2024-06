Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zum Parkplatz vor dem Schwimmbad in Bad Lauchstädt gerufen. Dort brannte es lichterloh. Der Schaden ist riesig.

Flammen auf Schwimmbad-Parkplatz: Das passierte nach Mitternacht in Bad Lauchstädt

In Bad Lauchstädt hat es kurz nach Mitternacht einen Brand auf einem Schwimmbad-Parkplatz gegeben. Ein teurer Mercedes ging in Flammen auf und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Bad Lauchstädt. - Ein Mercedes hat in der Nacht zum Dienstag in Bad Lauchstädt im Saalekreis in Flammen gestanden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war der Oberklassewagen auf einem Parkplatz vor dem Freibad abgestellt, als er kurz nach Mitternacht anfing zu brennen. Das Fahrzeug sei vollständig ausgebrannt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf Zehntausende Euro. Eine Brandstiftung könne, ebenso wie ein technischer Defekt, derzeit nicht ausgeschlossen werden, so die Beamten weiter.