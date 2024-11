Elf Mülltonnen und ein Dixiklo auf einer Baustelle sind zwei jungen Brandstiftern in Halle zum Opfer gefallen.

Zwei Jungen stecken in Halle reihenweise Mülltonnen in Brand - Auch Dixiklo in Flammen

Zwei Jungen haben reihenweise Mülltonnen in Halle in Brand gesteckt.

Halle (Saale). - Zu mehreren Bränden ist es in der Nacht zu Mittwoch in drei verschiedenen Straßen in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurden elf, zum Teil sehr große Mülltonnen im Böllberger Weg, in der Max-Lademann-Straße und im Stadtgutweg in Brand gesetzt. Außerdem sei ein Dixiklo auf einer Baustelle in Flammen aufgegangen, heißt es.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und schätzt den entstandenen Schaden auf 3.500 Euro. In Verdacht haben die Beamten zwei bereits einschlägig bekannte Jungen.