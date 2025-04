Gleich mehrere Mülltonnen gingen in Zeitz in Flammen auf. Ist ein Brandstifter am Werk?

Zeitz. - Zu gleich mehreren Bränden kam es am frühen Montagmorgen kurz nach 1 Uhr in Zeitz, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brannten gegen 1 Uhr sechs Abfallcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Das Feuer habe erhebliche Schäden an der Hausfassade hinterlassen, hei´ßt es. Ein Kellerfenster sei durch die hohen Temperaturen geplatzt. Daraufhin sei Rauch auch ins Gebäudeinnere gedrungen.

Mülltonnen brennen in Zeitz: Schaden von 45.000 Euro

Zehn Hausbewohner mussten zunächst unverletzt in Sicherheit geracht werden, konnten im Anschluss an den Feuerwehreinsatz aber alle in ihre Wohnungen zurückkehren, so die Beamten weiter.

Fast gleichzeitig hätten im Platanenweg zwei weitere Mülltonnen Feuer gefangen. An umliegenden Gebäuden sei aber kein Schaden entstanden.

Im Einsatz waren drei Freiwillige Feuerwehren mit 17 Einsatzkräften.

Insgesamt sei ein Schaden von 45.000 Euro entstanden. Ob ein Brandstifter in Zeitz sein Unwesen treibt, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Die Ursachenermittlung laufe, heißt es.