In Borxleben an der Grenze zu Sachsen-Anhalt kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz wegen eines Gebäudebrandes. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine tote Person im Gebäude.

Borxleben. - Am Donnerstag ist in der Ortsstraße von Borxleben (Kyffhäuserkreis) an der Grenze zu Sachsen-Anhalt ein Gebäude in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Feuerwehr während der Löscharbeiten eine leblose Person in dem Gebäude.

Demnach wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser gegen 12.25 Uhr über den Brand informiert. Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute eine leblose Person im Gebäude, die im weiteren Verlauf von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden konnte.

Laut der Polizei sei die Brandursache derzeit noch unklar. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden und war am späten Nachmittag beendet. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Artern und Bad Frankenhausen sowie die Freiwillige Feuerwehr Ringleben.