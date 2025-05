Ein Mann hat sich in der Nacht schwer verletzt aus einem brennenden Reihenhaus in Brücken-Hackpfüffel gerettet. Es kam zum Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber.

Brand in Brücken-Hackpfüffel: 46-Jähriger rettet sich schwer verletzt aus Reihenhaus

Großeinsatz in Mansfeld-Südharz

Ein Hubschrauber landete in Brücken-Hackpfüffel.

Brücken-Hackpfüffel.- Ein Reihenhaus brannte am frühen Donnerstagmorgen in Brücken-Hackpfüffel in Mansfeld-Südharz vollständig aus, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stand das Gebäude um 1.20 Uhr bei Eintreffen der Feuerwehr bereits lichterloh in Flammen. Ein 46 Jahre alter Hausbewohner habe sich noch selbst aus dem Haus retten können, heißt es.

Schwerverletzt bei Brand in Brücken-Hackpfüffel: Hubschrauber bringt Verletzten nach Halle

Anschließend habe der Brand auf ein nächstes Reihenhaus übergegriffen. Die beiden Bewohner dieses Hauses seien unverletzt ins Freie gelaufen, so die Beamten weiter.

Der 46 Jahre alte Hausbewohner wurde schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter ins Krankenhaus nach Halle gebracht. Insgesamt schätzt die Polizei die entstandene Schadenshöhe bislang auf etwa 80.000 Euro. Im Einsatz war ein Großaufgebot der Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen und insgesamt 81 Kameraden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.