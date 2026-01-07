In Wittenberg haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos gebrannt. Die Feuerwehr löschte vier der fünf Feuer.

Feuerteufel in Wittenberg unterwegs? In einer Nacht stehen fünf Autos in Flammen

Fünf Autos brannten in Wittenberg in der Nacht zu Dienstag.

Wittenberg. – Am Dienstagmorgen hat es in Wittenberg mehrfach gebrannt. Gleich fünf Fahrzeuge wurden Opfer der Flammen, so die Polizei.

Demnach brannten in den frühen Morgenstunden jeweils ein Auto in der Berliner Straße, Schillerstraße, Rooseveltstraße und in der Flurstraße. Die Feuerwehr habe die Brände löschen können.

Auch in einer Lagerhalle im Gotenweg brannte nach Angaben der Polizei ein Transporter. Das Feuer sei vom Besitzer des Wagens selbst gelöscht worden.