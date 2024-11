Bei einem Brand in Wittenberg ist der vordere Bereich eines Transporters in der Karl-Marx-Straße durch Flammen zerstört worden.

Wittenberg. - Am Donnerstag hat gegen 22.20 Uhr ein Fahrzeug in der Karl-Marx-Straße in Wittenberg in Flammen gestanden.

Laut Polizei brach der Brand im Motorraum des Transporters aus. Das Feuer sei durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht worden.

Das Fahrzeug wurde im vorderen Bereich komplett zerstört, heißt es. Nach ersten Erkenntnissen werde von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Zur genauen Klärung sei ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet worden.