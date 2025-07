In Schwoitsch bei Halle sind mehrere Autos gleichzeitig in Flammen aufgegangen. Fünf wurden mutmaßlich angezündet. Insgesamt neun Fahrzeuge wurden komplett zerstört oder beschädigt.

Feuer-Nacht in Schwoitsch bei Halle: Fünf Autos angezündet – acht komplett zerstört!

Insgesamt acht Fahrzeuge wurden durch ein Feuer in Schwoitsch bei Halle zerstört.

Kabelsketal/Gröbers/MZ. – In der Nacht zum Dienstag ist es gegen 0.20 Uhr in der Ferdinand-Knauer-Straße in Schwoitsch (Saalekreis) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.