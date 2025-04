Zwei Familien können sich retten Kinderwagen im Braunschweiger Bogen in Halle brennt: Fünf Verletzte, darunter vier Kinder

In einem Mehrfamilienhaus im Braunschweiger Bogen in Halle hat es in der Nacht gebrannt. Bei fünf Menschen wurde ein Verdacht auf Rauchgasvergiftung festgestellt, darunter vier Kinder.