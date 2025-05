Ein Mann hat sich in der Nacht schwer verletzt aus einem brennenden Reihenhaus in Brücken-Hackpfüffel gerettet. Es kam zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber.

Brücken-Hackpfüffel.- Als Norbert Walther am Donnerstagvormittag in Brücken (Landkreis Mansfeld-Südharz) vor seinem Haus steht, wird ihm klar, dass er in der vergangenen Nacht großes Glück gehabt hat. Denn sein unmittelbar angrenzendes Nachbarhaus ist am frühen Donnerstagmorgen ausgebrannt.