Bei einem Brand in der Straße Am Neumarkt in Zeitz mussten fünf Hausbewohner von der Feuerwehr über eine Drehleiter evakuiert werden.

Brand in Mehrfamilienhaus in Zeitz: Hausbewohner über Drehleiter evakuiert

In Zeitz ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Zeitz.- Zu einem Brand ist es am frühen Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Neumarkt in Zeitz gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Demnach stand gegen 3 Uhr im Erdgeschoss des Hauses ein Schuhschrank in Brand. Die Polizei sei zuerst am Ort des Geschehens gewesen und begann, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Später übergaben die Beamten schließlich an die vier eintreffenden Feuerwehren, heißt es.

Fünf Hausbewohner mussten mit einer Drehleiter evakuiert werden. Sie blieben unverletzt und konnten allerdings nach einer Belüftung des Treppenhauses in ihre Wohnungen zurückkehren.

Es entstanden Brandschäden im Hausflur. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mindestens 7.000 Euro und ermittelt weiter in dem Fall.