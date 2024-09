Bei Natho haben rund 2.500 Quadratmeter Waldfläche in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Natho. - Die Polizei in Dessau-Roßlau ist am Sonntag gegen 19.45 Uhr über einen Waldbrand in der Nähe von Natho informiert worden.

Rund 2.500 Quadratmeter Waldfläche standen in Flammen. Bei dem Brand habe vorwiegend trockenes Gras und Unterholz gebrannt, hieß es. Das Feuer wurde durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau und der Freiwilligen Feuerwehren aus Meinsdorf, Mühlstedt und Roßlau sowie der Löschgruppe Streetz gelöscht, heißt es.

Unterstützung erhielten sie zudem von den Feuerwehren Deetz, Deetz-Badewitz, Jeber-Bergfrieden, Thießen und Ragösen. Durch einen hohen Kräfteeinsatz konnte der Brand laut Polizei eingedämmt und ein Übergreifen der Flammen auf den Baumbestand vermieden werden.

Insgesamt seien 15 Fahrzeuge sowie 72 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Der entstandene Schaden werde auf etwa 5.000 Euro geschätzt, so die Polizei.