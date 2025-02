In der Dobergaster Straße in Hohenmölsen ist eine Lagerhalle abgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Großeinsatz! Riesige Lagerhalle brennt in Hohenmölsen ab: Brandort glüht noch immer

Die Feuerwehr war beim Brand einer Lagerhalle in Hohenmölsen im Einsatz.

Hohenmölsen. - Zu einem Brand ist es am späten Sonntagabend in der Dobergaster Straße in Hohenmölsen im Burgenlandkreis gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mittelt.

Demnach brannte kurz vor 23 Uhr aus bislang ungeklärte Ursache eine 50 Meter lange, leerstehende Lagerhalle fast komplett ab. Zur Stunde glühe der Brandort noch immer, heißt es. Eine Gefahr für umliegende Gebäude habe aber zu keiner Zeit bestanden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei bislang unklar, so die Beamten weiter. Im Einsatz waren 41 Kameraden der Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen.