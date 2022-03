Hoher Sachschaden nach Brand in Schweinemastbetrieb in Osterwieck

Im Landkreis Harz hat ein Brand in einem Schweinemastbetrieb am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es entstand hoher Sachschaden.

Osterwieck/dpa - Die Lagerhalle eines Schweinemastbetriebs in Osterwieck (Landkreis Harz) ist am Dienstagabend in Brand geraten. Es seien wohl keine Schweine in dem Gebäude gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Magdeburg.

Genauere Details zum Feuer sowie zur Brandursache nannte er zunächst nicht. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden nach Angaben der Polizei bei etwa 350.000 Euro. Die Feuerwehr war mit rund 165 Einsatzkräften vor Ort.