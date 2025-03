Im Gräfenhainicher Stadtteil Möhlau hat sich am Mittwoch ein Brand auf ein Mehrparteienhaus ausgebreitet. Die darin befindlichen Wohnungen und eine Arztpraxis sind nun nicht mehr nutzbar.

Brand in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/Möhlau. - Am Mittwochnachmittag ist es im Gräfenhainicher Stadtteil Möhlau zu einem Gebäudebrand mit hohem Sachschaden gekommen. Nach Angaben der Polizei brannten in der Straße Am Park gegen 16.40 Uhr auf dem Hinterhof eines Mehrparteienhauses zunächst Mülltonnen, eine Hecke und ein Fahrrad.

Dann hätten die Flammen auch die Hausfassade und das Dach eines Wohnhauses entzündet, heißt es weiter. Es rückten die Feuerwehren aus Gräfenhainichen, Zschornewotz, Möhlau und Jüdenberg an und löschten das Feuer.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf 140.000 Euro geschätzt. Für die drei Mietparteien und eine in dem Gebäude befindliche Arztpraxis ist das Haus vorerst nicht nutzbar.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.