In Wolfen-Nord hat am Sonntagnachmittag ein leerstehender Netto-Markt gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Brand im ehemaligen Netto-Markt in der Wittener Straße in Wolfen-Nord

Wolfen. - Am Sonntagnachmittag hat der Dachstuhl in einem leerstehenden ehemaligen Netto-Gebäude in der Wittener Straße in Wolfen-Nord gebrannt.

Laut ersten Informationen waren mehrere Feuerwehren zu dem ehemaligen Netto-Markt gerufen worden, darunter auch die Ortsfeuerwehr Thalheim. Um zum Brandherd zu gelangen, mussten die Kameraden der Feuerwehr Holzbarrikaden aufbrechen.

Bislang sind noch keine Informationen zur Brandursache bekannt.