Brand in der Ottostraße: Feuerwehr in Kleingartenanlage "Fortschritt" im Einsatz

Halle (Saale). - Am frühen Donnerstagmorgen brannte in der Kleingartenanlage "Fortschritt" in der Ottostraße in Halle eine Gartenlaube. Die Feuerwehr sei gegen 5.30 Uhr über den Brand informiert worden, hieß es auf Nachfrage von Seiten der Polizei.

Kräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz.