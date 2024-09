Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in der Hildesheimer Straße in Halle verletzt worden.

Wohnung steht in Hildesheimer Straße in Flammen: Brand mit zwei Verletzten in Halle

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in der Hildesheimer Straße in Halle gerufen.

Halle (Saale). - Zu einem Wohnungsbrand ist es am frühen Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hildesheimer Straße in Halle gekommen. Dies teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach brach das Feuer gegen 19.30 Uhr in einem Zimmer einer Wohnung aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei habe der Raum bereits in Flammen gestanden, so die Beamten weiter. Bei dem Brand seien zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt.

Die Wohnung sei grundsätzlich noch bewohnbar, heißt es. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet.