Nach dem Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Otto-Schlag-Straße in Zeitz ist das Gebäude nun einsturzgefährdet.

Brandstiftung in Otto-Schlag-Straße? Haus nach Feuer in Zeitz einsturzgefährdet

Brandstiftung in Zeitz: Eine Wohnung brannte in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus.

Halle (Saale). - Zum Brand eines Mehrfamilienhauses ist es am Montagabend in der Otto-Schlag-Straße in Zeitz gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach ist den Einsatzkräften um 19.28 Uhr der Brand gemeldet worden. Das Feuer sei in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes ausgebrochen, heißt es. Die Feuerwehr habe das Feuer löschen können, allerdings sei das Objekt nun einsturzgefährdet.

Der bei dem Brand entstandene Schaden werde auf 10.000 Euro geschätzt, so die Beamten weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.