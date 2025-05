Zeugenaufruf der Polizei Schwerer Raub in Braunsbedra! Drei Angreifer überfallen Mann in Mehrfamilienhaus

Ein 42-Jähriger ist in seiner Wohnung in der Häuerstraße in Braunsbedra attackiert und ausgeraubt worden. Die drei Täter flüchteten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens.