Unfall auf der A2 in der Börde: Vollsperrung und Mega-Stau bis Magdeburg

Am Mittwochnachmittag geriet ein Lkw auf der A2 in Brand. Mehrer Stunden staute sich der Verkehr zwischen Magdeburg und Helmstedt in beide Richtungen.

Magdeburg/Uhrsleben - Am Mittwochabend gegen 15.30 Uhr musste die Autobahn 2 zwischen Eilsleben und der Raststätte Börde Süd wegen Löscharbeiten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nahe der Anschlussstelle Uhrsleben (Sachsen-Anhalt) geriet ein Autotransporter, beladen mit vier Elektrofahrzeugen, im Vollbrand.

Warum der Lkw auf der A2 Feuer fing, ist noch unklar. Foto: Matthias Strauß

Sperrung in Richtung Hannover nach 1,5 Stunden aufgehoben

Feuerwehren der Verbandsgemeinde Flechtingen bekämpften die Flammen unter Atemschutz mit Löschschaum. Die Hitzeentwicklung war sehr stark und die Rauchsäule war über 30 Kilometer weit zu sehen.

Der 46-Jährige Lkw-Fahrer war laut Christoph Karschunke, Einsatzleiter der Feuerwehr Uhrsleben in Richtung Magdeburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing. Laut Polizei bemerkte der Fahrer auf Höhe des Km 113 eine Rauchentwicklung an der rechten Seite der Sattelzugmaschine.

Zwei Fahrzeuge brannten komplett aus

Der Lkw-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und konnte die Fahrzeugkombination sicher auf dem Standstreifen zum Stehen bringen, heißt es von der Polizei am Mittwochabend. Hierbei hab er sich leicht an der Hand verletzt und wurde ambulant durch die eintreffenden Rettungskräfte versorgt. Laut Polizei brannten durch die schnelle Ausbreitung des Feuers zwei Fahrzeuge komplett aus. An zwei weiteren Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die A2 bei Magdeburg ist wegen einem brennenden Lkw gesperrt. Foto: Matthias Strauß

Mehrere Stunden staute sich der Verkehr zwischen Magdeburg und Helmstedt in beide Richtungen. Auch die Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 1 war durch den Unfall überlastet. Während die Vollsperrung in Richtung Hannover noch am Abend nach rund 1,5 Stunden aufgehoben werden konnte, blieb die A2 bis in die Nacht zum Donnerstag 00:30 Uhr gesperrt. Seitdem wird der Verkehr an der Brandstelle einspurig vorbeigeleietet.

Heiße Würstchen mit Senf, Tee und Kaffee für die Helfer

„Diese Kameraden sind seit Mittwochnachmittag im Einsatz auf der Autobahn. Da muss man sie auch mal mit Kaffee und Würstchen bei Laune halten", so der Flechtinger Wehrleiter Maik Wellmann. Um die Versorgung der Feuerwehrleute während des stundenlangen Einsatzes zu ermöglichen, hatte die Feuerwehr kurzerhand einen Verpflegungsstand auf der A2 organisiert.

PKW-Fahrer dürfen als "Geisterfahrer" die A2 verlassen

Nachdem die Lkw- und Pkw-Fahrer fast 4 Stunden im Stau in Richtung Berlin warten mussten, zeigte die Polizei Herz. Allen Staugeplagten wurde gestattet, auf der Autobahn zu drehen und als "Geisterfahrer" bis zur nächsten Anschlusstelle zu fahren und dort die A2 zu verlassen. Leider standen die meisten dort wieder im Stau, denn auch die Umleitungsstrecken sind völlig überlastet.