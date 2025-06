Eine Seniorin hat am Donnerstagabend in Halle-Neustadt einen Großeinsatz ausgelöst. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Reanimiert! Feuerwehrleute ziehen Seniorin aus dem Bruchsee in Halle-Neustadt

Ein Rettungshubschrauber brachte die Seniorin in eine Klinik.

Halle (Saale)/MZ. - Eine 83 Jahre alte Seniorin ist am Donnerstagabend vom Felsen mehrere Meter tief in den Bruchsee in Halle-Neustadt gestürzt.