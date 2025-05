Eine zunächst verbale Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Halle endete mit einer verletzten Person.

Prügelattacke an Bushaltestelle in Halle: Mädchen geht auf andere Person los

Ein Mädchen hat eine andere Person an einer Bushaltestelle in Halle verletzt.

Halle (Saale). - Am Dienstag gegen 21.40 Uhr kam es an der Bushaltestelle Am Bruchsee in Halle zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen, teilt die Polizei mit.

In der zunächst verbalen Auseinandersetzung attackierte eine Minderjährige eine andere Person. Bei der körperlichen Attacke durch das Mädchen verletzte sich die Person leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei konnte das Mädchen in der Nähe der Haltestelle aufgreifen. Sie wurde an ihre Eltern übergeben.