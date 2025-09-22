Polizisten, die zu einem Streit beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg gerufen wurden, sind dort von einem jungen Mann bedroht und von einer jungen Frau angegriffen worden.

Bad Dürrenberg. – Beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg ist es am späten Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach wurde ein 21-Jähriger auf dem Marktplatz von mehreren Personen geschlagen und getreten. Beim Eintreffen der Polizei habe ein 20-jähriger Beteiligter sehr aggressiv reagiert und einen Polizisten mehrfach bedroht.

19-Jährige tritt Polizisten beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg

Der junge Mann habe daraufhin von den Beamten einen Platzverweis erhalten, an den er sich zunächst hielt. Später in der Nacht gegen 1 Uhr sei er jedoch wieder auf dem Markt erschienen und sei mit erhobener Faust auf die Polizisten losgegangen.

Während der polizeilichen Maßnahme gegen den 20-Jährigen sei eine 19-Jährige hinzugekommen, die zwei Beamten in den Rücken getreten habe.

Der 20-Jährige wurde bis Samstagvormittag in Verhinderungsgewahrsam genommen, so die Polizei weiter. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.