Brutale Schlägerei in Shisha-Bar in Bitterfeld

Einem 39-Jährigen wurde der Zutritt in die Bar in der Rathenau-Straße verwehrt. Er kam zurück mit einem zweiten Mann und einem Baseballschläger.

Die Polizei war am Freitag in der Rathenau-Straße in Bitterfeld gefordert. (Symbolbild)

Bitterfeld/MZ - Bei einer brutalen Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in der Walter-Rathenau-Straße in Bitterfeld sind am späten Freitagabend zwei 39-jährige Männer schwerstverletzt worden. Einer der Männer wurde im Gesicht übel zugerichtet und in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Gegenwärtig soll er, so die Polizei, außer Lebensgefahr sein. Der zweite Mann wurde schwer im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 39-Jähriger am Freitag die Shisha-Bar besuchen wollen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes habe man ihm jedoch den Zutritt verwehrt, so die Polizei am Montag. Der Mann habe den Ort verlassen, sei kurz darauf jedoch mit einer zweiten Person zurückgekehrt.

Besucher und Gästen sei es gelungen, die Angreifer aus der Bar zu drängen

Beide Männer hätten sich Zutritt zu der Bar verschafft. Drinnen soll der 39-Jährige mit einem Baseballschläger auf einen 26-Jährigen und einen 20-Jährigen sowie Teile der Inneneinrichtung eingeschlagen haben. Die beiden Personen in der Bar wurden dabei leicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens wurde keine Angaben gemacht.

Besucher und Gästen sei es dann gelungen, die beiden Angreifer aus der Bar zu drängen. Draußen wurden dann die beiden Männer attackiert und schwerstverletzt - mit einem aktuell „unbekannten Tatmittel“, so die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, Tatbeteiligungen und Tätern dauern an und werden durch das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und zu den Tätern geben können, sich beim Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/301290 zu melden.