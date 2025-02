Könnern. Um einen Zug zu erwischen, hat eine 33 Jahre alte Frau am Donnerstagmorgen die Gleise am Bahnhof Könnern überquert und sich damit in Lebensgefahr gebracht. Dies teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Der Lokführer des gegen 8 Uhr einfahrenden Regionalzuges erkannte die Frau laut den Angaben gerade noch rechtzeitig, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Bei einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde habe er eine Schnellbremsung eingeleitet, so die Bundespolizei. Der Zug kam etwa 20 Meter vor der Frau zum Stehen.

Anschließend sei die Frau in den Zug eingestiegen und in Richtung Hauptbahnhof Halle mitgefahren, heißt es weiter. Dort angekommen, empfingen sie allerdings Polizisten. Die 33-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Der Triebfahrzeugführer habe durch den Vorfall einen Schock erlitten und in Halle von einem Kollegen abgelöst werden müssen, so die Polizei.